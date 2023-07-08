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الصحة: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 مركزًا بجميع المحافظات

السبت، 08 يوليو 2023 10:16 م
الصحة: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 مركزًا بجميع المحافظات الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في سبتمبر 2019، قدمت خدمات الفحص السمعي لـ 4.5 مليون  بينهم 9 آلاف و50 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ولفت إلى أنه تم تحويل 466 ألف 241 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 26 ألف 352 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

 

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة فائقة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "100 مليون صحة" وتماشيًا مع رؤية "مصر 2030".


الصحة

الفحص السمعى

ضعف السمع

الاطفال حديثى الميلاد



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