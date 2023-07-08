تعليم القاهرة توجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر خلال امتحانات الثانوية العامة

اجتمع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة للإدارت التعليمية الـ33 وذلك بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وداليا عباس، مدير شئون الطلبة والامتحانات

وفى بداية الاجتماع رحب " موسي " بالحضور وتوجه بالشكر للجميع على جهودهم المبذولة، مؤكداً المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم ، لضمان انتظام سير باقى أيام العملية الامتحانية، مشدداً على اليقظه التامة واستخدام الحيطة والحذر، ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، حيث المرة الأولى فى امتحانات الثانوية العامة التى يتلاقى فيها الشعب الثلاثة (علمى علوم - علمى رياضة - أدبى )

وأشارت زينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية على ضرورة العمل بدقة أثناء الامتحانات غداً إن شاء الله والتواصل الفورى مع غرفة عمليات المديرية لتذليل كافة العقبات.