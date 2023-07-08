اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات أعلى القطاعات الجاري تغطيتها بترعة المريوطية

السبت، 08 يوليو 2023 12:19 م
محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات أعلى القطاعات الجاري تغطيتها بترعة المريوطية جانب من جولة محافظ الجيزة
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ مشروع تأهيل وتغطية وتطوير ترعة المريوطية في المرحلة الثالثة، بدءا من مسار الترعه أمام شارع الشيشيني ومرورا بمنطقة المنشية وحتي كوبري الصحابة.
 
اطلع المحافظ على أعمال التغطية بالقطاعات المشار إليها والتي سوف تشهد انشاء كباري للسيارات والمشاة ( يوترن ) ومواقف سرفيس وساحات انتظار وممشي حضاري بطول المسار .
 
وعاين محافظ الجيزة بمرافقه الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري مواقع الدورانات للمركبات بعد شارعي الشيشيني والمنشية وكوبري فلفة لخدمة المترددين علي الطريق او مطالع ومنازل الطريق الدائري .
 
حيث كلف المحافظ بدراسة كافه المواقع المقرر انشاء دورانات بها مع مراعاة عدداً من العوامل علي رأسها منع السير عكس الإتجاه لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة الي جانب اختيار المواقع التي تضمن عدم تأثيرها علي السيولة المرورية.
 
كما شدد المحافظ علي ضرورة زيادة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من المشروع في اقرب وقت ممكن لما له من أهمية كبيرة مشيراً  انه سوف يساهم في تحقيق طفرة كبيرة بالمنطقة .
 
وتابع المحافظ اعمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل .
 
كلف المحافظ رئيس الحي ومديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة وتلاشي اي ملاحظات قبل الاستلام من الشركات المنفذة.
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .
 
262f36e9-9313-4cbe-b18c-ed153673baac
 

 

a5e265e0-27bb-498f-b3e2-b904d3914f18
 

 

af0f7986-05b9-4b8c-b600-e6c0c6c13368
 

 

cf10df75-30c0-4dfe-a0fb-8de3b1053be0
 

 

 


تطوير ترعة المريوطية

اخبار مصر

اخبار مصرية

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

إنقاذ سائق وشاب سقطت بهما سيارة يستقلانها فى ترعة المريوطية بالبدرشين

الأحد، 25 يونيو 2023 06:12 م

محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية بكبارى الشيشينى وفلفلة والمنشية على ترعة المريوطية

السبت، 17 يونيو 2023 09:52 م

أسرة عامل تكشف ملابسات غرقه خلال إنقاذ طفل من الغرق في ترعة المريوطية

الإثنين، 12 يونيو 2023 12:02 م

محافظة الجيزة تعيد صياغة منظومة المواقف ضمن مشروع تطوير ترعة المريوطية.. إنشاء مواقف سرفيس تستوعب 150 سيارة وساحات انتظار بين شارعى الهرم وفيصل.. وساحات انتظار تستوعب 155 سيارة من "الشيشينى" وحتى المنشية

الإثنين، 12 يونيو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة