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التعليم تعلن محو أمية 3 ملايين و977 ألف مواطن منذ 2014

السبت، 08 يوليو 2023 07:00 م
التعليم تعلن محو أمية 3 ملايين و977 ألف مواطن منذ 2014 فصول محو الأمية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير لها، أنه تم محو أمية (3,977,844) مواطنًا من 1/7/2014 حتى 30/9/2021، رغم المعوقات الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، كما تم إصدار (1,047,264) شهادة محو أمية من الهيئة بفروعها من 1/7/2014 حتى تاريخه، وتنفيذ التدريب التربوي للمعلمين بجميع المحافظات بعدد (132) أسبوع تدريبي، بإجمالي تدريب عدد (14,121) معلمًا.
 
وأوضح التقرير أنه تم ابرام (78) بروتوكول  مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات بالدولة وفقًا للقانون 8 لسنة 1991، كما أن عدد المتابعات الميدانية للفصول (161) متابعة واللجان التي تم تقييم الأداء بها (7402) لجنة، والكتيبات والمطويات التي تم إصدارها وطباعتها لتناسب المتحررين من الامية (18000) كتاب، كما وصل عدد الدارسين المتحررين الذين تم محو أميتهم (166572) دارسًا ناجحًا في مجال ما بعد محو الأمية (التعليم المستمر). 
 
وأشار إلى أنه تم إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية: شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسوان- مرسى مطروح- الوادي الجديد، خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، متضمنة ثلاثة برامج رئيسية هي: سد منابع الأمية – التحرر من الأمية – ما بعد محو الأمية، وإعداد خطة لإعلان مصر خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024 وفق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: المحافظات الأقل في نسب الأمية، المرحلة الثانية: المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، المرحلة الثالثة: المحافظات الأعلى في نسب الأمية.
 
 

التربية والتعليم

محو الأمية

انجازات محو الامية

انجازات محو الأمية منذ 2014

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