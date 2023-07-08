اليوم السابع
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التعليم: لدينا 14 مدرسة تقدم شهادة النيل وافتتاح 4 جديدة العام الدراسى 2024

السبت، 08 يوليو 2023 06:55 م
التعليم: لدينا 14 مدرسة تقدم شهادة النيل وافتتاح 4 جديدة العام الدراسى 2024 مدارس النيل
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تقرير انجازات، 2014، 2023، أن مدارس النيل تطبق شهادة النيل الدولية وهي شهادة مصرية مصممة طبقًا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية، ووصل عدد المدارس إلى 14 مدرسة بمحافظات ومدن: السادات، دمياط الجديد، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، القاهرة الجديدة (الأندلس والياسمين)، والشروق، الشيخ زايد، والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، المنوفية، الأقصر، المنيا.
 
 
وكشف التقرير عزه جارٍ افتتاح 4 مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.
 
 
 
الجدير بالذكر أن طالب مدارس النيل المصرية الدولية يحصل على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، وهي شهادة النيل الثانوية الدولية والتي تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.
 
 
 
ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمي من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دوري ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين في نظام النيل التعليمي الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية. 
 
 
 
 
يتقدم للالتحاق بمدارس النيل المصرية الدولية سنويًا ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية إلا أن محدودية المكان تؤدي إلى قبول ما لا يزيد عن 2000 طالب فقط كل عام دراسي، ونتيجة الطلب المتزايد علي تلك النوعية من المدارس كان العمل بكل جهد للتوسع في نشر الشهادة ودراسة منحها للقطاع الخاص لتطبيقها داخل وخارج مصر.

التربية والتعليم

مدارس النيل

التقدم لمدارس النيل

اخبار مصر

إجراء مقابلات للمتقدمين لمدارس النيل



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