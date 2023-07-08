اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين .. صور

السبت، 08 يوليو 2023 03:53 م
محافظ القاهرة يتفقد بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين .. صور كوبرى طه حسين
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى يربط بين محور ياسر رزق ومناطق المقطم والمعادى ومحور الحضارات وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائرى . 
 
وأكد محافظ القاهرة أن الكوبرى يعد أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الكوبرى سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى القاهرة الكبرى نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائرى ، وطريق الأوتوستراد فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل .
 
ويبلغ طول الكوبرى والذى يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق 1,6 كم بارتفاع ٥٠ متر عن سطح الأرض ، ويمثل حلقة وصل لربط محور ياسر رزق مع محور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل بما يسهل من عملية نقل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة إلى جنوبها.
 
ومحور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى وضم فى مرحلته الأولى محور بطول 2 كم من منزل المقطم بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد حتى ميدان الشرطة العسكرية وتقاطعه من شارع 9 ، وضمت المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريق بطول 7 كم بعرض 5 حارات مرورية لكل إتجاه بداية من الشرطة العسكرية حتى تقاطعه مع محورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى .
 
IMG-20230708-WA0081
 
 
IMG-20230708-WA0082
 
 
IMG-20230708-WA0083
 
 
IMG-20230708-WA0084
 
 
IMG-20230708-WA0085
 
 
IMG-20230708-WA0086
 
 
IMG-20230708-WA0087
 
 
IMG-20230708-WA0088
 
 
IMG-20230708-WA0089
 
 
IMG-20230708-WA0090
 
 
IMG-20230708-WA0091
 
 

 


كوبري طه حسين

طه حسين

كوبري المقطم

المقطم

محور طه حسين

محور الحضارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة