وزارة التعليم تعلن إعداد 40% من إطار المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تقرير لها، أن إجمالى الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا، خلال الفترة من 2014، حتى 2023، وبيانها كالتالى:

- تطوير كتب الصف الثانى الابتدائى للفصلين الدراسيين للعام الدراسى 2019 / 2020، وذلك فى ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادى، والأول الثانوى للعام الدراسى 2019/2020، لعدد (12) كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائى، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة، والمطورة من العام الماضى للمستويين الأول والثانى من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى لعدد (59) كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمى رقمى.

- مراجعة أدلة ولى الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الابتدائى لعدد(40) دليل.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامى 20/21، و21/22

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، فى ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائى الذى تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائى وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائى وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادى.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسى الثانى، لجميع المواد الدراسية فى مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادى للصف الثالث الثانوى، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائى Connect plus (الصف الدراسى الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائى (الفصل الدراسى الثاني).

- إعداد الدليل الدراسى Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائى (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسى الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائى (الصف الدراسى الثاني).

- مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتى العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية

- مراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعى ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسى الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعى بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتى (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائى للمكفوفين فى ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائى كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائى للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائى باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسى أول-فصل دراسى ثاني) عدد 34 منهج

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائى فى ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائى وفق مشروع (2.0). (فصل دراسى أول) عدد 17 منهجا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعى بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

- إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتى (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائى للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية فى ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجًا.

- مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية فى نظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.

- الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.

- إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائى للفصل.