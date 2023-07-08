أخبار 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً

كتب: عمرو دويدار

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

تغير المناخ وزيادة السكان أهمها.. وزير الرى يكشف أبرز التحديات أمام أفريقيا

التضامن × أسبوع.. استعراض الخدمات الاجتماعية ومبادرات تأهيل سكان المناطق المطورة