أخبار 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
تغير المناخ وزيادة السكان أهمها.. وزير الرى يكشف أبرز التحديات أمام أفريقيا
"التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً
كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح
"فضائل الاستغفار".. عنوان خطبة الجمعة القادمة
اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
ياسمين فؤاد: بحث ودراسة كل شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم
تنسيق الجامعات 2023.. أهداف برنامج تصميم الإعلان الرقمى بتطبيقية حلوان
وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة أبوصوير فى الخدمة
وزير التعليم العالى يوجه بضرورة الإسراع بتطوير خطط المعاهد الخاصة الدراسية
التضامن × أسبوع.. استعراض الخدمات الاجتماعية ومبادرات تأهيل سكان المناطق المطورة
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