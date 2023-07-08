اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 12:08 ص
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أخبار 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً

السبت، 08 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. "التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتب: عمرو دويدار

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

تغير المناخ وزيادة السكان أهمها.. وزير الرى يكشف أبرز التحديات أمام أفريقيا

"التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً
كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح
"فضائل الاستغفار".. عنوان خطبة الجمعة القادمة
اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين
ياسمين فؤاد: بحث ودراسة كل شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم
تنسيق الجامعات 2023.. أهداف برنامج تصميم الإعلان الرقمى بتطبيقية حلوان

التضامن × أسبوع.. استعراض الخدمات الاجتماعية ومبادرات تأهيل سكان المناطق المطورة


التعليم العالى

التربيه والتعليم

التضامن

وزير النقل

وزيره الهجره

حجاج الجمعيات

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