اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

كتبت آية دعبس

أدان الاتحاد العام ل نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة ، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد عدد من فلسطينيين وإصابة آخرين، وخلف دمارا في الممتلكات والبنية التحتية.

وناشد اتحاد عمال مصر، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والزام الكيان الإسرائيلي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي على احترام قرارات الشرعية الدولية.

واكد اتحاد عمال مصر، علي موقفة الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ، ونطالب القوى الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني.