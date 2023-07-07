اليوم السابع
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"فضائل الاستغفار".. عنوان خطبة الجمعة القادمة

الجمعة، 07 يوليو 2023 05:14 م
"فضائل الاستغفار".. عنوان خطبة الجمعة القادمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، حسبما نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشددا على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر يوليو ، حيث حددت موضوع الجمعة الأولى 7 يوليو 2023م : عناية الإسلام بالنشء، والجمعةالثانية 14 يوليو 2023م : فضائل الاستغفار.
 
كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع الجمعة الثالثة 21 يوليو 2023م : الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة، والجمعة الرابعة 28 يوليو 2023م : أسس بناءالدولة بين العهد النبوي والتطورات العصرية.
 
 
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