اليوم السابع
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"التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً

الجمعة، 07 يوليو 2023 08:00 م
"التموين" تتعاقد على توفير لحوم مجمدة تكفى لـ11 شهراً وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية  انه تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم المجمدة تكفى لأكثر من 11 شهرا  بجانب التعاقد على توفير كميات كبيرة من رؤوس المواشي  من العديد من الدول وذبحها  وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.
 
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة مؤكدا وجود مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع  المنتجات الغذائية.
 
 

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