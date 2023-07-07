التضامن × أسبوع.. استعراض الخدمات الاجتماعية ومبادرات تأهيل سكان المناطق المطورة

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو ، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 30 يونيو: - للعام الثانى على التوالي، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ مبادرة "بالألوان هنكافح الإدمان" داخل الحدائق العامة بالقاهرة والجيزة لتوعية الزوار بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات خلال أيام عيد الأضحى.

- استمرار عمليات توزيع لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية بالتعاون بين التضامن الاجتماعى والأوقاف ومؤسسات العمل الأهلي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الاثنين، وتفويج حجاج مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

- تكثيف فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعى لقضايا الاسرة والتنمية "علشان ولادكم... احسبوها صح"، في جميع المحافظات، بهدف مجابهة عمل الأطفال، ووقف ختان الإناث، والدعوة للتربية الإيجابية.

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تؤكد استمرار حملة وزارة التضامن الاجتماعي لحصر السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهم المتكاملة، وتصرح بالانتهاء من حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة حتى أول يوليو 2023.

- المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى قدمت مساعدات مالية وعينية لإجمالي 40 ألف أسرة على مدار النصف الأول من 2023، اتساقاً مع رؤية التكافل التي ترتكز عليها الجمعية.

- التضامن الاجتماعي تختتم أعمال النسخة الثالثة للبرنامج التدريبي المتقدم لبناء قدرات 22 جمعية ومؤسسة أهلية علي إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق المطورة" بديلة العشوائيات إلى الأهرامات والمتحف المصري لتعزيز أنشطة التأهيل والدعم النفسي للحد من خطر الانتكاسة ما بعد التعافي.

- بنك ناصر الاجتماعي يدعم أكثر من 12 مستشفى ومؤسسة صحية ضمن بأكثر من 100 مليون جنيه مصري ضمن برامج التكافل الاجتماعي

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل صوبا أوماثيفان المدير التنفيذي لمؤسسة دروسوس السويسرية، و وسام البيه المدير الإقليمي للمؤسسة لاستعراض نتائج الشراكة بين الطرفين في مجالات دعم ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، وتحسين جودة مؤسسات الرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعا بشان منظومة الأطراف الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذى للوزارة في إنفاذ المنظومة، وتركيز على تأهيل وتجهيز مراكز التجميع والمؤائمة التابعة للوزارة التضامن في 6 محافظات على مستوى الجمهورية.

في اطار متابعة سير العمل، القباج تعقد اجتماعاً موسعا مع قيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة وفريق عمل برنامج تكافل وكرامة، لمناقشة موازنة برامج الدعم النقدي للعام المالي 2023 / 2024 وتذليل التحديات القائمة وتحسين خدمات المستفيدين.

- انطلاق فعاليات أول مرحلة لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة "مارينا " بالساحل الشمالي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، والمعرض سيستمر على مدار 70 يوما.

- التضامن الاجتماعي تشارك في منتدى "زمن الأعمال الخيرية" لمصر وروسيا بالمركز الثقافي الروسي، وتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية توظيف المهارات الشخصية لاصحاب طيف التوحد ودمجهم بجميع مناحى الحياة.

- التضامن الاجتماعي تترأس الوفد المصرى المشارك في زيارة تبادل الخبرات بإيطاليا في اطار مشروع "العدالة التصالحية" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، والزيارة تستهدف التعرف على التجربة الإيطالية في العدالة التصالحية بين المتخاصمين.

- اجتماع اللجنة الوزارية لتطوير المناطق المطورة بديلة العشوائيات برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، لاستعراض الخطوات التنفيذية لتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومبادرات تاهيل سكان المناطق المطورة.

- التضامن الاجتماعى تعلن عن فرص للتدريب من أجل التوظيف بمراكز التجميع والموائمة للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة لتاهيل الشباب من الجنسين للعمل بالورش مع تحمل الوزارة لنفقات التدريب والإقامة والاعاشة.

- احتفالا باليوم الدولى للتعاونيات، القباج وعبد الظاهر وخوسيه يشهدون ورشة عمل "تسريع الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى"، وشراكة مع مجلس الشيوخ ومنظمة العمل الدولية لتنمية دور التعاونيات ومساهمتها في بناء الاقتصادات المحلية.

- القباج تستقبل فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، للاتفاق على الشراكة بين الوزارة والمؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي، والتطوع، والتعليم المجتمعي، ودعم الأسر الفقيرة.

- التضامن الاجتماعي تعلن التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة أصبح قيد التشغيل الكفء عقب الانتهاء من إصلاح عطله الفني الأخير.

- القباج تترأس تستقبل المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأوليمياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزارات الشباب والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة طرح انعقاد دورة الألعاب الأوليمية لذوي الإعاقات الذهنية لدول البحر المتوسط في مصر.