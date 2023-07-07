تغير المناخ وزيادة السكان أهمها.. وزير الرى يكشف أبرز التحديات أمام أفريقيا

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، أن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية كثيرة، أبرزها التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان واتاحة المياه لجميع سكان القارة.

وأضاف سويلم، أن مصر بخبراتها فى مجال إعادة استخدام المياه لديها القدرة على أن تفيد أفريقيا، موضحًا أن الإدارة الحكيمة لمصر خلال السنوات السابقة فى إدارة المياه يمكن أن تفيد بها أفريقيا وأن تستفيد منها، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لا تخص دولة واحدة فقط وإنما تخص جميع الدول الأفريقية.

وأوضح سويلم، أن مصر لديها تحديات مائية: "نحن موجودين فى نهر فيه شراكة مع دول أخرى ولابد أن يتفهم جميع الافارقة أن كل افريقى لديه حق فى الحصول على المياه".

‏‎ويذكر أن الرؤية المستقبلية لوزارة الرى ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.