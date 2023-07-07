ياسمين فؤاد: بحث ودراسة كل شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الوزارة على دراسة كافة شكاوى المستثمرين للتخفيف عليهم والعمل على توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون ، و تشكيل لجنة من الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ، وهيئة حماية الشواطئ لدراسة كافة المشكلات التى تعانى منها القرى الساحلية مثل وجود نحر لبعض شواطئ تلك القرى، ومناقشة الإشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء القرى السياحية بالساحل الشمالى، خلال لقائها بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جهة أخرى التقت وزيرة البيئة باللواء مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ ، لمناقشة المقترح المقدم لتنفيذ بعض الأنشطة بالمحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بحيث تتماشى مع الطبيعة البيئية للمكان ، حيث أكدت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة تقديم المشروع لدراسة تقييم أثر بيئى للوزارة ليتم دراستها وتحديد نوع ومكونات النشاط المقدم تشمل التصميم والهدف من المشروع ، ووفقاً للدراسة ومدى توافقها مع الإشتراطات البيئية الموضوعة سيتم الموافقة أو رفض المشروع.

كما إلتقت الوزيرة بالنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب لمناقشة الطلب المقدم بشأن تنفيذ مجموعة من الأنشطة بمركز الوعى البيئى بالمعصرة ورفع كفاءته على بما لا يخل بالدور التوعوى للمركز ، وأوضحت وزيرة البيئة حرص الوزارة على الإهتمام بتلك المراكز التوعوية التى تساهم فى رفع الوعى البيئى لسكان المناطق الموجودة فيها ، مؤكدة أنه سيتم دراسة الوزارة للطلب المقدم وتحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقاءها بالنواب أن الوزارة تسعى لبذل قصارى جهدها من أجل تغيير لغة الحوار حول البيئة وعدم اقتصارها على القضاء على التلوث فقط بل البيئة ذات مفهوم أوسع وأشمل فالبيئة الأساس فيها هو الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.