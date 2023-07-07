اليوم السابع
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حجاج الجمعيات بالقاهرة والجيزة والقليوبية يصلون اليوم من الأراضى المقدسة

الجمعة، 07 يوليو 2023 09:00 ص
حجاج الجمعيات بالقاهرة والجيزة والقليوبية يصلون اليوم من الأراضى المقدسة الحج
كتب مدحت وهبة

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يصل اليوم الجمعة العديد من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية من الأراضى المقدسة بعد تأدية فريضة الحج.
 
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.
 
ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

التضامن

حجاج الجمعيات الأهلية

عودة حجاج الجمعيات الأهلية

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