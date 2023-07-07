اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يوجه بضرورة الإسراع بتطوير خطط المعاهد الخاصة الدراسية

الجمعة، 07 يوليو 2023 11:53 ص
وزير التعليم العالى يوجه بضرورة الإسراع بتطوير خطط المعاهد الخاصة الدراسية اجتماع التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

فى بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجي المعاهد الخاصة عن دور مايو لعام 2023/2022، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها في المواعيد المقررة مراعاة لمصالح الطلاب، موجهًا بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة النتائج.

كما وجه الوزير باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية.

ولفت الوزير إلى أهمية أن يكون للمعاهد الخاصة دور فعال ضمن منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، وذلك من خلال العمل على جذب عدد مناسب من الطلاب، وبما يتماشى مع أعداد المعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية.

ووجه د. أيمن عاشور بسرعة  انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة في جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المُعتمدة.

 وطالب الوزير رؤساء قطاعات المعاهد بموافاته بتقرير تفصيلي بإنجازات قطاعات  المعاهد (الهندسية، والتجارية، والسياحية، والعلوم الصحية، وعلوم الحاسب، والإعلام واللغات،  والخدمة الاجتماعية) خلال الفترة الماضية؛ لتقييم الوضع الراهن لكل معهد، ووضع الرؤية المستقبلية لتطويرها، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها ٧ مارس الماضي.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.  


التعليم العالى

المعاهد العليا

المعاهد الخاصة

اخبار مصر

ايمن عاشور



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالي يكرم الدكتور هشام عمران لفوزه بجائزة مسابقة "الفوزان الدولية"

الخميس، 06 يوليو 2023 09:37 م

قرار جمهورى بالموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:31 ص

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمى مع السفير الإيطالى

الخميس، 06 يوليو 2023 09:42 ص

رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:56 م

أيمن عاشور: دعم مالي لوحدة تطوير مشروعات تطوير التعليم العالي بـ 800 مليون جنيه

الأربعاء، 05 يوليو 2023 10:39 ص

متحدث التعليم العالى لـ"dmc": نشر 44 ألف بحث علمى خلال العام الماضى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:36 م

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. طفرة غير مسبوقة فى التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة