اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 07:43 م
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كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:01 م
كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن استراتيجيتها لمواجهة مخاطر الدهون المتحولة على الصحة العامة.
 
وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان تمثلت ملامح الاستراتيجية فى النقاط التالية:
1- تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023
2- انضمامها إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا
3- إصدار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء
4- حظر الزيوت المهدرجة
5- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة لإنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الـ 25 القادمة
6- الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار الخط الساخن 15335.

 


الصحة

الدهون المتحولة

الدهون المشبعة

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