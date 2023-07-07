كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح

وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان تمثلت ملامح الاستراتيجية فى النقاط التالية:

1- تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023

2- انضمامها إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا

3- إصدار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء

4- حظر الزيوت المهدرجة

5- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة لإنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الـ 25 القادمة

6- الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار الخط الساخن 15335.