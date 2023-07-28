حصاد الوزارات.. التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع
الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا
التعليم تتيح التقدم ورقيا لـkg1 بالمدارس الرسمية للغات حتى 15 أغسطس
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر
التضامن تعيد فتح "البيت النوبى" للحرف اليدوية والتراثية بالأقصر
الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"
الزراعة تشيد بالأطباء البيطريين: أعطوا 2.4 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية رغم شدة الحرارة
وزير الرى يتابع إجراءات تطهير المساقى بالبحيرة لضمان وصول المياه للمزارعين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة