حصاد الوزارات.. التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع

كتب ـ محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع

الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا

التعليم تتيح التقدم ورقيا لـkg1 بالمدارس الرسمية للغات حتى 15 أغسطس

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر