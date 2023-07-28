اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 05:33 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تجهز نتيجة الثانوية العامة 2023 والاعتماد مطلع الأسبوع

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التضامن

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التعليم العلالى

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