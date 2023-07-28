وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد "الكويت" بمدينة 6 أكتوبر

كتبت - مرام محمد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسجد "الكويت" بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار الدكتور نايف الطيار مستشار السفير الكويتي نائبًا عن السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار حسن الصغير بمجلس الدولة.

وألقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة تحت عنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين".

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح (16) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023م حتى تاريخه (35) مسجدًا منها (28) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا.