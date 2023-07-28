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الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:30 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله منها 13 مسجدا جديدا و3 صيانة وتطويرا وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطويرا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر

 

مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان –  قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس

 

 مديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى

 

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجا

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق

 

مديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص

 

مديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريس

 

مديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي –  قرية الصلعا – مركز سوهاج


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