وزير الرى يتابع إجراءات تطهير المساقى بالبحيرة لضمان وصول المياه للمزارعين

كتب: أسماء نصار

استجابة لشكاوى المزارعين، وفى ضوء متابعة نتائج زيارة وزير الرى لمحافظة البحيرة بتاريخ 16 يوليو 2023 عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمحافظة البحيرة والاطمئنان على حالة الرى وإجراءات تطهير المساقى بالمحافظة لضمان وصول المياه للمزارعين، ووجه باستمرار كافة أجهزة الوزارة في متابعة حالة الرى بمختلف إدارات الرى والاطمئنان على تطهير المساقى ووصول المياه للمنتفعين ، مع ضرورة قيام كافة أجهزة الرى بالمحافظات بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة .

وشدد سويلمعلى تحديد كافة المناطق الحرجة التي تتطلب المتابعة المستمرة ، مع قيام لجان من الوزارة بمعاينة وحصر المساقى التي تحتاج للتطهير ، وكذا قيام السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقوانين المنظمة لتطهير هذه المساقى بما يضمن إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة . .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام لروابط مستخدمى المياه فى تجسيد مفهوم المشاركة ورفع الوعى لدى المزارعين بما يضمن إزالة أسباب عدم وصول المياه للزراعات من خلال مشاركة الروابط فى تطهير المساقى بزمام أراضيهم .

ووجه الوزير بقيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقى الخصوصية ، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، والتوجيه بقيام مديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمى المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية

ووجه الوزير بقيام إدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقى الخصوصية ، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمى المياه على تلك المساقى ، والتوجيه بقيام مديرى عموم الرى بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمى المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية