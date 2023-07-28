التعليم تتيح التقدم ورقيا لـkg1 بالمدارس الرسمية للغات حتى 15 أغسطس

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات على الموقع الإلكترونى الخاص بذلك، تقرر السماح لهم بالتقدم ورقيا وإتاحة الفرصة لهم بعد تقديم ولى الأمر عذرا مقبولا، على أن يتم ذلك من خلال مديريات التربية والتعليم التابعين لها اعتبارا من الخميس 27 يوليو 2023 وحتى الثلاثاء 15 أغسطس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل وفق الضوابط التالية:

- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول لرياض الأطفال أربع سنوات في 1 / 10 /2023 م، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

- سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى خمس سنوات و11 شهرا و29 يوما مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام وهو 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023، في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 7) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 .

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الامر لاغية.

- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة و يجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الادارة وفق ترتيب السن وتعتبر (إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية) مربع سكنى واحد.

- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه خمسة عشر يوما ًمن إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول.

- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف (القبول أو عدم القبول ) المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.