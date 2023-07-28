اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 06:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان غدا

الجمعة، 28 يوليو 2023 06:00 ص
التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان غدا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق السبت 29 يوليو الحالى امتحانات الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 دور ثان بداية من 29 يوليو الجارى، ويسمح لمن رسب فى مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، فى وقت سابق، نسبة النجاح فى امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثة دور أول، حيث وصلت إلى 65،55% ونسبة الدور الثانى 29,47% باجمالى 182 الف و774 طالب وطالبة، و30 الف و943 طالب وطالبة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى دبلوم الخمس سنوات حيث وصلت إلى 85%، و65,55% لدبلوم الثلاث سنوات والتكنولوجيا التطبيقية 78.3%.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى شهد تطويرا غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة، والدولة مهمتة بالتعليم الفنى، والدولة طالبت 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى اقرب فرصة ممكنة وخريجى مدارس التعليم الفنى مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن الخريجين حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون فى تقييم الطلاب وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم مسار كبير فى دخول الجامعات التكنولوجيا.


التربية والتعليم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان2023

جدول امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023

اخبار مصر

امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل.. ومجموع لا يقل عن 210 درجات للحاصلين على الشهادة الإعدادية أبرز الشروط.. والمميزات تشمل تدريبات عملية وشخصية وتخصصية

السبت، 22 يوليو 2023 07:00 ص

محافظ أسيوط يوافق على 229 طلب انتداب وإعارة للعاملين بالتربية والتعليم

الأحد، 16 يوليو 2023 01:49 م

إيمان كريم تناقش نظام التعليم الدمجى مع خبراء وزارة التربية والتعليم

الخميس، 13 يوليو 2023 01:43 م

تعرف على الوظائف الشاغرة والشروط بمديرية التربية والتعليم بالمنيا

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:42 م

محافظ سوهاج يستقبل وزير التربية والتعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية

الأحد، 09 يوليو 2023 08:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة