التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان غدا

محمود طه حسين

تنطلق السبت 29 يوليو الحالى امتحانات الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 دور ثان بداية من 29 يوليو الجارى، ويسمح لمن رسب فى مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، فى وقت سابق، نسبة النجاح فى امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثة دور أول، حيث وصلت إلى 65،55% ونسبة الدور الثانى 29,47% باجمالى 182 الف و774 طالب وطالبة، و30 الف و943 طالب وطالبة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى دبلوم الخمس سنوات حيث وصلت إلى 85%، و65,55% لدبلوم الثلاث سنوات والتكنولوجيا التطبيقية 78.3%.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى شهد تطويرا غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة، والدولة مهمتة بالتعليم الفنى، والدولة طالبت 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى اقرب فرصة ممكنة وخريجى مدارس التعليم الفنى مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن الخريجين حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون فى تقييم الطلاب وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم مسار كبير فى دخول الجامعات التكنولوجيا.