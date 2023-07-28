الزراعة تشيد بالأطباء البيطريين: أعطوا 2.4 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية رغم شدة الحرارة

كتب ـ أسماء نصار

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى في المحافظات الذين يواصلون العمل في ظل الظروف شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والاوبئة.

وتلقى القصير تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأفاد التقرير أنه تم تحصين حوالى مليون و284 ألفا و806 رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى، وتحصين حوالى مليون و186 ألفا و581 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 26 يوليو الجارى أيضا.

ومن ناحيته، وجه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الشكر لكل العاملين والأطباء بالهيئة والمديريات بالمحافظات، مؤكدا أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية التى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ومناشدا السادة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.