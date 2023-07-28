اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:40 م
الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة" حملة 100 يوم صحة
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 417 ألفا و405 خدمات من خلال حملة "100 يوم صحة" أمس الخميس 27 يوليو، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 13 ألفا و139 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و662 خدمة.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة "100 صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ2208 أطفال، فيما قدمت 44 ألفًا و833 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و163 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و103 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2225 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف 678 مواطنا.

وقال عبدالغفار، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و451 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 14 ألفا و566 مواطنا.

وتابع عبدالغفار، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 64 ألفا، و749 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 74 ألفا، و194 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 131 ألفا و519 طفلا.

واستطرد عبدالغفار، أن حملة 100 يوم صحة قدمت 2915 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".


الصحه

اخبار الصحه

100 يوم صحه

حمله 100 يوم صحه



الموضوعات المتعلقة

وكيل "صحة أسيوط": عمليات مجانية كل جمعة بالمستشفيات ضمن مبادرة 100 يوم صحة

الخميس، 27 يوليو 2023 05:11 م

الكشف على العاملين بـ"مياه المنوفية" والمترددين على خدمة العملاء ضمن "100 يوم صحة"

الخميس، 27 يوليو 2023 03:32 م

تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بحى جمرك فى الإسكندرية

الخميس، 27 يوليو 2023 02:18 م

انتظام العمل بـ "100 يوم صحة" بمدن البحر الأحمر.. الكشف على 17 ألف و516 شخص منذ بداية الحملة.. تضم برامج صحية مختلفة تستهدف جميع فئات المجتمع.. التنسيق مع ادارة الشواطئ والاندية المختلفة للاستفادة جميع المواط

الخميس، 27 يوليو 2023 02:00 م

حملة 100 يوم صحة: قدمنا أكثر من 12 مليونا و500 ألف خدمة مجانية للمواطنين

الخميس، 27 يوليو 2023 01:59 م

"100 يوم صحة " تواصل خدمة المواطنين بالقليوبية.. تقديم الخدمة الطبية لـ406 آلاف و264 مواطنا وتطعيم 126 ألف طفل خلال 27 يوما .. والمحافظ: المبادرة مستمرة بقرى ومراكز المحافظة.. ووكيل الصحة: خدمات الحملة متنوعة

الخميس، 27 يوليو 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة