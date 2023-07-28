الرى: تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى أنه جارى حصر وإعداد البيانات لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، حيث تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي ، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالادارات المركزية بمحافظات الدلتا.

أوضح التقرير أنه بعد بحث لجان نقل الإشراف الإدارى لإستغلال الاملاك ذات الصلة بالرى والصرف تمت الموافقة على نقل الاشراف الادارى لـ 108 قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى 2 مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالى بالمحافظات ، بالإضافة لتدبير 100 قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بمحافظات "القاهرة – القليوبية – كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية – دمياط – والبحيرة – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان" ، لإقامة مشروعات خدمية مثل "مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية – مكاتب بريد – مواقف – محولات كهرباء – مشروعات غاز طبيعى – مدافن".

أشار التقرير إلى أن الوزارة إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤه الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، و البدء في تطوير وتوسعة حديقة التوفيقي الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي بين قنطرتى فم الرياح التوفيقي القديمة والجديدة على مساحه 3 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، و تطوير مماثلة بحدائق قناطر إدفينا والحدائق التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.

ويتم تنفيذ أعمال التطوير بحدائق القناطر الخيرية ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأنشأت الوزارة المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الأإفريقى، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الأفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

كما قامت الوزارة بتطوير النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية ، وقد تم إنشاء هذا النصب التذكاري فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه الى 72 متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالى والمنطقة المحيطة.