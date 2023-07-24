اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. 91.6%؜ نسبة النجاح بالثانوية العامة فى الجغرافيا و91%؜ بالفيزياء

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 91.6%؜ نسبة النجاح بالثانوية العامة فى الجغرافيا و91%؜ بالفيزياء وزير التعليم
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية بالأسواق

اتحاد منتجى الدواجن: تراجع الأسعار من 65 إلى 52 جنيها للكيلو
هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية
التعليم: استكمال الاختبارات المتبقية للمعلمين الجدد في "مسابقة 30 ألف معلم"
السياحة: توقعات بوصول 15 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجارى
الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية
نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6%؜ نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91%؜ بالفيزياء
نتيجة الثانوية العامة 2023.. 88.9% نسبة النجاح في الكيمياء و90.2%؜ بالتاريخ
الصحة: تقديم 412 ألفا و107 خدمات في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات
"الصحة" تكشف البروتوكول العلاجى للتعامل مع حالات حمى الضنك بالمستشفيات

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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