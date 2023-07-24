أخبار 24 ساعة.. 91.6%؜ نسبة النجاح بالثانوية العامة فى الجغرافيا و91%؜ بالفيزياء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية بالأسواق
اتحاد منتجى الدواجن: تراجع الأسعار من 65 إلى 52 جنيها للكيلو
هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية
التعليم: استكمال الاختبارات المتبقية للمعلمين الجدد في "مسابقة 30 ألف معلم"
السياحة: توقعات بوصول 15 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجارى
الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية
نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6% نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91% بالفيزياء
نتيجة الثانوية العامة 2023.. 88.9% نسبة النجاح في الكيمياء و90.2% بالتاريخ
الصحة: تقديم 412 ألفا و107 خدمات في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات
"الصحة" تكشف البروتوكول العلاجى للتعامل مع حالات حمى الضنك بالمستشفيات
نتيجة الثانوية العامة 2023.. مع اقتراب الإعلان اعرف كيف تحصل على نتيجتك
وزارة الزراعة: كارثة تغير المناخ تضرب العالم بموجات جفاف وتغير موسم الأمطار
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