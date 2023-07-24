أخبار 24 ساعة.. 91.6%؜ نسبة النجاح بالثانوية العامة فى الجغرافيا و91%؜ بالفيزياء

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

شعبة الأدوية: الدولة تسعى لتوطين الصناعة وهناك بدائل لأدوية الغدة الدرقية بالأسواق