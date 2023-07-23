"ترعة المريوطية" بين فيصل والهرم من بؤرة للقمامة لمجمع مواقف حضارى (فيديو)

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو لترعة المريوطية بين شارعى فيصل والهرم بعد افتتاح الجزء الأول من أعمال التطوير بالمرحلة الثانية، قائلة: "القبح يتحول إلى جمال بتلك الأيادى التى تؤمن بالجمهورية الجديدة وتسعى إليها سعيا".

وأشارت المحافظة إلى أن مسار الترعة فى ذلك القطاع تحول من بؤرة للقمامة والأوبئة والتعديات والتكدسات المرورية نتيجة للوقوف العشوائى لسيارات السرفيس والميكروباص إلى منطقة حيوية، وذلك بتغطيته بالكامل واستغلال المساحات المغطاة من الترعة فى إقامة ساحات انتظار ومواقف رسمية جديدة تُدار بأسلوب حضارى.

وأوضحت محافظة الجيزة أن مسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل شهد بعد تغطيته بالكامل، إنشاء مجمع مواقف حضارى يضم موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات) والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).