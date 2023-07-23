النقل: لا صحة لما تم تداوله عن بيع بعض أصول القطارين الخفيف والسريع

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا بشأن ما تم تداوله فى عدد من منصات التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية المغرضة بخصوص عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائى الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ، حيث تؤكد وزارة النقل الحقائق التالية:-

أولا :-

. تنفيذ مشروعات وزارة النقل يتم بأيادى استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى الأعمال التى لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها مثل :-

أ. تطوير الموانئ وانشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً فى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة وبرنيس والادبية والعريش وابوقير وجرجوب

ب. تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وإنشاء الخطوط الجديدة ومنها شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2250 كم والجارى تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية فى توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية

ج. انشاء مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT (عدلى منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ) والذى تم افتتاح المرحلة الأولى منه فى المسافة من عدلى منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم 3يوليو 2022

د.انشاء الطرق والكبارى ومحاور النيل من خلال إنشاء 7000كم طرق جديدة وتطوير 10000كم طرق حاليا وعدد 1000كوبرى علوى /نفق وإنشاء عدد 34 محور على النيل كما أنه مخطط تطوير 125 ألف كم طرق محلية بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير ٣٠٠٠ كم طرق مبادرة حياة كريمة

ه. استكمال شبكة مترو الأنفاق بإنشاء الخطوط الثالث والرابع والسادس ورفع كفاءة الخطين الأول والثانى

و. انشاء خطوط المونوريل والذى من المخطط افتتاح المرحلة الأولى منه شرق النيل قبل نهاية 2023 وافتتاح المرحلة الثانية منه غرب النيل منتصف 2024

ى. انشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية

ثانيا :

تتعاون وزارة النقل مع القطاع الخاص المصرى والعالمى فى مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات. لاكتساب الخبرة المطلوبة فى ادارتها كما انه يعمل بها عمالة مصرية لا تقل عن 90 % فعلى سبيل المثال فى مجال السكك الحديدية تم التعاقد مع شركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية لانتاج مفاتيح السكك الحديدية وتم التعاقد مع شركة المصرية الخدمات والتغذية ( ابيلا مصر )لإدارة وتشغيل عربات النوم والتعاقد مع تحالف شركتى الغرابلى وثرى ايه انترناشيونال لإدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع وفى مجال مترو الانفاق والجر الكهربائى تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى الخفيف LRT والتعاقد مع شركة الستوم الفرنسية على إدارة وتشغيل وصيانة خطى المونوريل وجارى التعاقد مع شركة سكك حديد المانيا (DB) لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع وجارى طرح مزايدة علنية عامة للتعاون مع شريك مصرى او عالمى لإدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز فى السكك الحديدية

وفى مجال النقل البحرى تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع فى تجارة الترانزيت

على النحو الآتى :-

الشراكات الإستراتيجية مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية واهمها فى محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة حيث يوجد المشغل العالمى هاتشسون HPH مع الخط الملاحى الأول عالميا MSC وفى محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمى A.P Moller مع Mearsk الخط الملاحى الثانى عالميا وفى محطة تحيا مصر بميناء الاسكندرية حيث يوجد المشغل العالمى تحالف EGMPT / CMA Terminal مع المشغل الملاحى الثالث عالميا CMA-CGMوفى محطة حاويات ميناء السخنة حيث يوجد المشغل العالمى هاتشسون HPH مع CMA-CGM الخط الملاحى الثالث عالميا وCoscoالخط الملاحى الرابع عالميا وفى محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمى المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحى الخامس عالميا وفى محطة حاويات ميناء ابوقير حيث يوجد المشغل العالمى هاتشسون HPHمع EVERGRGEN الخط الملاحى السادس عالميا وفى محطة سفاجا 2 حيث يوجد مجموعة موانئ ابو ظبى مع EVERGRGEN الخط الملاحى السادس عالميا

ثالثاً:- نظم الإدارة والتشغيل المتبعة فى مرافق النقل

أ. طرح اسهم بعض الشركات فى البورصة مثل اسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات يأتى فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى أو العربى أو المصرى فى مختلف المشروعات.

ب. أما بالنسبة للسكة الحديد والمتروفيتم التعاون فى مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاهلاك مقابل نسبة من الارباح لهيئة السكك الحديدية ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد او المترو او الجرالكهربائى ( شبكة القطار الكهربائى السريع- مترو الانفاق – القطار الكهربائى الخفيف LRT – المونوريل ) لبيع الحصص الخاصة بهم

ج. نؤكد معه أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائى الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عارى تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أى من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها حيث أن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة

د..فيما يتعلق بشبكة القطار الكهربائى السريع فان :-

• شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالى أطوال 2250 كم وجارى تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالى اطوال 2000كم

• وحيث تتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هى الخط الأول السخنة /مطروح والخط الثانى أكتوبر/أبوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم فى نقل الركاب والبضائع كما ستسهم فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التى يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات

• كما أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية فى الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر. وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

• وقد تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2000كم مع سكك حديد المانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة فى وزارة النقل

• وتؤكد وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التى اثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف انشاء الشبكة خلال 20 عاما

ه. فيما يخص مشرع القطار الكهربائى الخفيف فان وزارة النقل توضج الحقائق التالية :-

- القطار الكهربائى الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة لكى يتوافر وسيلة نقل جماعى آمنه ونظيفة صديقة للبيئة تساهم فى نقل المواطنين إلى العاصمة الادارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الادارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

- يتسم القطار الكهربائى بكثافة الركاب فى فترات الذروة والتى يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الاخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب

- جميع المدن التى يمر بها او بجوارها القطار الكهربائى الخفيف LRT مدن جديدة جارى اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع اعداد الركاب فى اوقات كافة تشغيل القطار وليست فى اوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التى تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.

- تم تجهيز محطات القطار الكهربائى الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكى لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيديوهات المرفقة توضح مناطق الإنتظار التى تم انشاؤها فى كافة محطات القطار الكهربائى مثل ( بدر - الشروق - العبور - المستقبل ) والمكتظة بالعربات الخاصة التى فضل ملاكها تركها فى تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائى الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعى بما يساهم فى توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

- تم توفير اتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائى الخفيف والعكس وخاصة أن عدد كبير من مواطنى هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثانى للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة فى القاهرة الكبرى

- تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من فخامة الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعى أقل من وسائل النقل البديلة

- جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT مقابل نسبة من الايراد وأن ماتم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27مليون جنيه فى العام الاول من تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT عارى تماما من الصحة

• تؤكد وزارة النقل انه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائى الخفيف التى تصل إلى القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائى السريع جنوب طريق السخنة والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة

- كما تؤكد وزارة النقل أنه باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباح تكفى على الاقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما

خامسا

تناشد وزارة النقل المصرية السادة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تهدف إلى اثارة البلبلة لدى الرأى العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.