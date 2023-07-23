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التعليم: استكمال الاختبارات المتبقية للمعلمين الجدد في "مسابقة 30 ألف معلم"

الأحد، 23 يوليو 2023 09:29 م
التعليم: استكمال الاختبارات المتبقية للمعلمين الجدد في "مسابقة 30 ألف معلم" الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بـ"مسابقة 30 ألف معلم"، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ( الحمل - الولادة - الوزن الزائد).
 
كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، وذلك من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.
 
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.
 

التربية والتعليم

مسابقة 30 الف معلم

اخبار مصر

استكمال اختبارات المعلمين بمسابقة 30 الف معلم



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