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السياحة: توقعات بوصول 15 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجارى

الأحد، 23 يوليو 2023 08:09 م
السياحة: توقعات بوصول 15 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجارى أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، أنه هناك توقعات بوصول 15 مليون سائح خلال العام الجارى، خاصة أن أكبر رقم وصل مصر عام 2010 وكان 14 مليون سائح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة السياحة، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه إذا واصلنا هذا النهج سنحقق رقماً لم يحدث من قبل بالنسبة لأعداد السائحين، حيث لدينا 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف 30 مليون سائح، خاصة أن السياحة قيمة كبيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الاستراتيجية تعتمد على مضاعفة الطيران 3 أمثال، والتجربة السياحة التي يخوضها السائح تكون أفضل، وتحسين مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص.


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