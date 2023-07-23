الزراعة تتابع منظومة صرف وشحن الأسمدة فى جميع محافظات الجمهورية

كتبت ــ أسماء نصار

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، إن جميع القيادات المعنية ومديري مديريات الزراعة والتعاون وكذلك مسئولو منظومة تداول الأسمدة يتابعون تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لضمان توفير الأسمدة ووصولها للمزارعين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية .

وفي سياق متصل، قام المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ومفتشو الإدارة المركزية بزيارة إلى محافظة دمياط، لمتابعة منظومة الأسمدة حيث عقد اجتماعا بمديرية الزراعة بحضور المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط والسادة مديري الإدارات التعاونية بالمراكز وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية وجمعية التسويق، وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير لضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة .

كما عقد اجتماعا موسعا بحضور مديري الجمعيات الزراعية والكتبة وأمناء المخازن للوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة، والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة .

كما تم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية الوزير من حيث طرح وتطبيق أفكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي، وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية غير نمطية.

كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بمركز كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط بنواحي الإسماعيلية وتفتيش أول وكفر البطيخ والبستان، للتأكد من تنفيذ تعليمات وزير الزراعة لحوكمة منظومة الأسمدة بكل النواحي.