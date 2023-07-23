"الصحة" تكشف البروتوكول العلاجى للتعامل مع حالات حمى الضنك بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إرسال أحدث تعريف لحالات الإصابة بحمى الضنك للمستشفيات، وذلك لتشخيصها سريعا والتعامل معها بشكل احترافى حرصا على المريض ولمنع الإصابة بمضاعفات خطرة.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تم تعريف الإصابة بحمى الضنك بأنها مرض فيروسي حاد يتميز ببدء فجائي لحمى وصداع شديد وألم عضلي وآلام في المفاصل وعادة يظهر طفح جلدي وقد تحدث مظاهر نزفية صغرى أو كبرى ، وهو من الأمراض واجبة الإبلاغ الفوري ضمن مجموعة ( أ ).

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الحمى المصاحبة للمرض: غالباً ما تستمر 2: 7 أيام وتبدأ بظهور حمى مفاجئه يصاحبها غثيان وقي وصداع شديد وألم بالعضلات والمفاصل وقد يتناقص عدد كرات الدم البيضاء بشكل ملحوظ .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن طرق انتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدى من نوع بعوضة الزاعجة المصرية .

تصنيف الحالات الأعراض والعلامات العلاج

وصنفت وزارة الصحة والسكان الحالات إلى 3 تصنيفات فالأولى " حالات مشتبهه بأعراض بسيطة " تتمثل أعراضها في :

1- حمى مفاجئة ترتفع فيها درجة الحرارة لمدة تقترب من ٥ أيام

2- صداع

3- غثيان أو قيئ

4- الم بالعضلات

5- ألم بمؤخرة العين وآلام مفصلية .

ويكون علاجها بالأتى :

1- الراحة التامة

2- التغذية السليمة

3- تناول كميات وفيرة من العصائى الطازجة وليست المعلبة

4- الحصول على محلول معالجة الجفاف + علاج أعراض المرض مع المتابعة المستمرة

بالنسبة للتصنيف الثانى" حالات مشتبة بأعراض شديدة " تتمثل أعراص في :

1- حرارة شديدة ٣٩.٥ أو أكثر .

2- الم بالبطن .

3- . ألم وحساسية البطن عند اللمس

4- قيء مستمر محلول ملح أو رنجر لاكتات ( تبعا للمرفق ) .. تراكم السوائل فى الصدر واستسقاء بالبطن ويمكن تشخيصها من خلال الموجات الفوق الصوتية .

5- باراسيتامول + علاج الأعراض + عمل الفحوصات اللازمة ) حالات مشتبهة . دلالات نزيف خفيف تناقص الصفائح الدموية إلى أقل من 100000 .

6- وجود مظاهر نزيف واضحة

7- خمول وارق وتضخم في الكبد

8- زيادة سرعة الترسيب إلى 20%

ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى :

1- محلول ملح أو بارستامول

2- علاج الأعراض وعمل الفحوصات الطبية

3- يتم عزل المريض مع المتابعة المستمرة ولحين زوال الأعراض .

بالنسبة للتصنيف الثالث " حالات مشتبة بأعراض شديدة مصحوبة بالصدمة " تتمثل أعراص في :

1- برود وشحوب بالجلد

2- نبض سريع وضعيف

3- تراكم السوائل في الصدر مع مشاكل في الجهاز التنفسى

4- نزيف حاد

5- زيادة سرعة الترسيب إلى 20 %

6- خلل في وظائف الكلى والكبد

7- اختلال الوعى والتعرض للإصابة بغيبوبة .

ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى :

1- تناول محاليل وريدية

2- الحصول على دكستران 70 مل

3- علاج الاعراض مع عمل الفحوص الطبية

4- دخول المريض للرعاية المركزة

5- المراقبة والمتابعة المستمرة .