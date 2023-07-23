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هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية

الأحد، 23 يوليو 2023 10:04 م
هيئة تنشيط السياحة: مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية عمرو القاضى
كتب محمد شرقاوى

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قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مهرجان العلمين الجديدة فرصة كبيرة لترويج السياحة المصرية، مضيفا : "مهرجان العلمين الجديدة يكون له عدة أهداف الأول زيادة فرصة السياحة الداخلية والخارجية فى حضور المهرجان". 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "الهدف الثانى لمهرجان العلمين الجديدة هو الترويج لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى وزيادة أعداد السياح إلى مصر.. ومدينة العلمين تعتبر مدينة كالإسكندرية تزار على مدار العام". 
 
وتابع، "المدينة العلمين الجديدة كبناء مدينة الإسكندرية على أحدث مواصفات عالمية، وكذلك سيكون لها مطار خاص لاستقبال السائحين". 
 
 

مساء DMC

العالم علمين

الممشى السياحى

العلمين الجديدة

مدينة العلمين

ايمان الحصري

تنشيط السياحة



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