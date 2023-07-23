اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6%؜ نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91%؜ بالفيزياء

الأحد، 23 يوليو 2023 03:45 م
نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6%؜ نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91%؜ بالفيزياء وزير التربية والتعليم وخلال تفقد مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.
 
وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
 
كما كشف الوزيرأن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.
 
وعن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
 
361110152_667560072068603_735297840889692507_n
 
 
362654872_667560028735274_5318354794609481615_n
 
 

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الكليات 2023

تنسيق الثانوية العامة لدخول الجامعات 2023

توقعات تنسيق الجامعات 2023

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات لعام 2023

تنسيق جامعات 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الكليات لعام 2023

تنسيق الكليات لسنة 2023

التنسيق

توقعات تنسيق الكليات 2023

توقعات التنسيق 2023

تنسيق الكليات 2023علمي علوم

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبى

ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات…

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. 88.9% نسبة النجاح في الكيمياء و90.2%؜ بالتاريخ

الأحد، 23 يوليو 2023 03:37 م

نتيجة الثانوية العامة 2023.. مع اقتراب الإعلان اعرف كيف تحصل على نتيجتك

الأحد، 23 يوليو 2023 01:47 م

التعليم: انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل

الأحد، 23 يوليو 2023 11:04 ص

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها

الأحد، 23 يوليو 2023 06:36 ص

استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الثانوية العامة.. انتهاء تقدير الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد الأوائل الأسبوع الحالى.. والوزارة: النتائج مبشرة والمجاميع مرتفعة تعبر عن مستوى كل طالب

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة