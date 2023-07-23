نتيجة الثانوية العامة 2023 .. 91.6%؜ نسبة النجاح في الجغرافيا.. و91%؜ بالفيزياء

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9% ، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزيرأن نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وعن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.