أخبار 24 ساعة.. رفع قيمة مكافأة أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه

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أخبار 24 ساعة.. رفع قيمة مكافأة أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيهالأحد، 16 يوليو 2023 12:00 ص
وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى
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