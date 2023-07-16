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أخبار 24 ساعة.. رفع قيمة مكافأة أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه

الأحد، 16 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. رفع قيمة مكافأة أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية
 
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التعليم: رفع قيمة مكافأة أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لـ3500 جنيه
 
الأرصاد تكشف تفاصيل القبة الحرارية: أعلى درجة حرارة ستكون 45 بجنوب الصعيد
 
الكهرباء: وصول الأحمال على الشبكة لـ 34 ألف ميجا وات خلال ساعات الذروة
 
انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية اليوم
 
فتح التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر
 
تنسيق الجامعات 2023.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل باختبارات القدرات
 
تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق
 
التعليم: تدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة وإجاباتهم أثناء التصحيح بالكنترولات
 
تنسيق الجامعات 2023.. كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبار القدرات؟
 
تنسيق الجامعات 2023.. 5 آلاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بموقع التنسيق
 
تنسيق الجامعات 2023 .. قوائم الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة بمصر
 
خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها
 
ابعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تقارب 40 درجة
 
تنسيق الجامعات 2023.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة
 
طقس غد.. ارتفاع آخر بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44
 
"التعليم" تعلن إتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية فى مطروح
 
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