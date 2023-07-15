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فتح التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر

السبت، 15 يوليو 2023 10:08 ص
فتح التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار القدرات بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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فتح اليوم السبت باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر. 
 
وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل بدأ السبت  الموافق 15 من يوليو الجاري 2023م ولمدة أسبوعين. 
 
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات تشمل كليات: القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، والتربية بنين وبنات بالقاهرة، إضافة إلى كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكليتي: التربية بنين وبنات بأسيوط، تخصصات: تخصص عام (علمي - أدبي)- رياض أطفال- التعليم الأساسي - التربية الفنية-  التربية الخاصة - رياض أطفال، وكليتي: التربية الرياضية بنين وبنات بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة، بجانب كليتي: الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وتفهنا الأشراف تخصصات: رياض أطفال - شعبة التربية، إضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الخدمة الاجتماعية.
 
 
 

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