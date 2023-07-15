الأرصاد تكشف تفاصيل القبة الحرارية: أعلى درجة حرارة ستكون 45 بجنوب الصعيد

محمد شرقاوى

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل ظاهرة "القبة الحرارية"، مضيفة أن درجات الحرارة لن تصل إلى 50 درجة فى مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى أم سى:" أعلى درجة حرارة تسجلها مصر فى جنوب الصعيد 45 درجة.. واستمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل"، لافتة :" عدم تعرض المواطن على اشعة الشمس المباشرة فى فترة الظهيرة، وعلى المواطنين شرب المياه باستمرار أثناء فترات اليوم حتى انكسار الموجة الحرارية".

وتابعت : "القبة الحرارية هى ارتفاع لمرتفع الطبقات الجو العليا والتى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.. المرتفع الجوى يجعل الرطوبة مقتربة من الأرض ويأثر على مصر فى سطح الأرض خلال هذه الأيام يشعر بها المواطن.. دول الخليج تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ولكن درجة الحرارة تمر على البحر المتوسط تساعد على خفض درجات الحرارة لتصل إلى مصر أقل من درجات الخليج العربي".