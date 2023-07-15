تنسيق الجامعات 2023.. الطلاب المسموح لهم بالتقدم لاختبارت القدرات في هذه المرحلة

كتب محمد صبحى

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم السبت، باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. وأعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، سؤال وجواب حول كل تريد معرفته عن تفاصيل اختبارات القدرات، ومن بينها: من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأداء اختبارت القدرات في هذه المرحلة؟

وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا أن التقديم لأداء اختبارت القدرات متاح للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 في هذه المرحلة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية، الأجنبية) ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية،والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات، في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك عقب ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.