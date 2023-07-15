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تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق

السبت، 15 يوليو 2023 10:26 ص
تنسيق الجامعات 2023.. خطوة بخطوة كيف تسجل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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نشر موقع التنسيق الإلكترونى ، مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 ، ومنها خطوات استخدام التسجيل لحجز اختبارات القدرات والتى تتمثل فى التالى :- 
 
 
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.
 
- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
 
- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
 
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
 
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.
 
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

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