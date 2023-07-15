اليوم السابع
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"التعليم" تعلن إتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية فى مطروح

السبت، 15 يوليو 2023 03:59 م
"التعليم" تعلن إتاحة التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية فى مطروح مدرسة الضبعة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2024/2023 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم اتاحة باب التقدم الكترونياً بداية من يوم السبت الموافق 15/7/2023 إلى يوم الخميس الموافق 20/7/2023.
 
ويسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام على أن يكون الحاصلين على الشهادة الإعدادية على أن لا تقل مجموع الطالب عن 260 درجه وألا يقل درجات (الرياضيات و العلوم و اللغة الانجليزية) عن 95%، ويمكن للراغبين الاطلاع على شروط التقدم.
 
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:
 
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التربية والتعليم

فتح باب التقدم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بمدرسة الضبعة



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