تنسيق الجامعات 2023.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل باختبارات القدرات

كتب محمد صبحى

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل وحجز اختبارات القدرات حيث يتاح للطلاب التسجيل لاختبارات القدرات من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/