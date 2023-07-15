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الكهرباء: وصول الأحمال على الشبكة لـ 34 ألف ميجا وات خلال ساعات الذروة

السبت، 15 يوليو 2023 10:26 م
الكهرباء: وصول الأحمال على الشبكة لـ 34 ألف ميجا وات خلال ساعات الذروة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربائية بلغ أقصى حمل على الشبكة القومية خلال ساعة الذروة اليوم 34000 ميجاوات وذلك لأول مرة خلال هذا العام مع وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة  45700 ميجاوات وبلغ الاحتياطي بالشبكة  11300 ميجاوات
 
وقال البيان، أن  المردود الايجابى يستمر للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع  لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية وتلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق طوارئ الكهرباء الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشبكة الكهربائية

الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء



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