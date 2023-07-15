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خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها

السبت، 15 يوليو 2023 01:58 م
خليك واعى.. لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان أثناء تطويرها خليك واعى

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنباء تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

وأكدت وزارة الرزاعة أنه أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.

وشددت على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.

خليك واعى

حديقة الحيوانات

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مصطفى مدبولي

خليك واعى

اليوم السابع بلس



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