الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. الخط الثالث للمترو يمد العمل ساعة غدا استعدادا لمباراة الأهلي الأحد، 04 يونيو 2023 12:00 ص المترو - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها : غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وزير التعليم: نتبع آلية لانتقاء المعلم لضمان الجودة وفق احتياجات حقيقية الخط الثالث للمترو يمد العمل ساعة غدا استعدادا لمباراة الأهلي والوداد التعليم: تسليم خطابات المراقبة للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة الاثنين الأرصاد: غطاء سحابى بعدة مناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان مساء اليوم الصحة تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سرطان الكبد السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء 30 يونيو بدء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة غدا.. 35 جنيها رسوم المادة التعليم تحدد مواعيد وحالات اعتذار المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية 2023 التعليم: 4 سنوات الحد الأدنى للتقديم لـ kg1 والأقصى 5 و11 شهرا و29 يوما غدا طقس حار نهارا بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة تنسيق الشهادة الإعدادية.. الجيزة تبدأ الإحصاء لتحديد مجموع دخول الثانوية التعليم توجه المديريات بصرف حافز إثابة للعاملين بمنظومة الامتحانات الإلكترونية خليك واعى.. لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالى منطقة توسعات ميناء العريش (إنفوجراف) تعليم الجيزة: إعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب بالمدارس مجانا مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.. صور التعليم الثانوية العامة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس السبت، 03 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. "فينترسال دِيا" الألمانية تعلن اكتشافًا جديدًا للغاز فى الدلتا الجمعة، 02 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى "العمل" الخميس، 01 يونيو 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. 150 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة خلال خطة 23/24 الأربعاء، 31 مايو 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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