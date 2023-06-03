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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات

السبت، 03 يونيو 2023 10:59 ص
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة لأهالى شربين وبيلا بتعديل مواعيد 3 قطارات قطار - صورة أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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 تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة جديدة، حيث سيتم إجراء بعض التعديلات بتشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ / شربين.. وبيانها كالآتى:


 اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم امتداد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءاً ويصل شربين الساعة 11:20 مساء بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً بنفس تركيبه الحالى. 

     كما تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءاً ويصل محطة بيلا الساعة 10:45 مساء بنفس تركيبه الحالى ، على أن يتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً بنفس تركيبه الحالى
ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة .


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