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تنسيق الشهادة الإعدادية.. الجيزة تبدأ الإحصاء لتحديد مجموع دخول الثانوية

السبت، 03 يونيو 2023 01:09 م
تنسيق الشهادة الإعدادية.. الجيزة تبدأ الإحصاء لتحديد مجموع دخول الثانوية محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يترقب الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة، إعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 للالتحاق بالثانوي العام أو الفني، وذلك بعد اعتماد وإعلان نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول بنسبة نجاح بلغت 85,17%.
 
ووفقا لبيانات المحافظة، فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، نحو 189 ألفا و318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159 ألفا و726 طالبا.
 
وتستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وضع وتحديد درجات القبول بتنسيق الثانوى العام والفنى، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تضع المديرية درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى حسب المجاميع بالشهادة الإعدادية وانخفاضها أو ارتفاعها.
 
وتجرى المديرية الآن الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لتحديد تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام.
 
ويتم تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية، وفقا لمجموع الشهادة الإعدادية الكلي والمكون من 280 درجة وتحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة التي تضمن الثانوى العام أو التمريض أو الثانوى العسكري، بالإضافة إلى الثانوى الصناعى والتجارى والزراعى.
 
فبعد الانتهاء من حساب المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع كاللغة العربية والإنجليزي والدراسات الاجتماعية والعلوم والهندسة والجبر والإحصاء، يتم تحديد الحد الأدنى للتنسيق.
 
ووفقًا لنسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة العام الماضي، فقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 82.6%، وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.
 
وبلغت درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022،2023 بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل.
 
 
 

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