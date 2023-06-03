اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 يونيو 2023 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سرطان الكبد

السبت، 03 يونيو 2023 11:24 م
الصحة تكشف أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سرطان الكبد مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج شرطان الكبد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان: إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد تستهدف الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد من خلال عمل تحاليل وفحوصات للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهم (مرضى التليف الكبدي والمصابين بفيروس B و C )
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة للوزارة، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية، من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.
 
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا  إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج شرطان الكبد
مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج شرطان الكبد
 
 
 

الصحة

سرطان الكبد

علاج الاورام



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف تخصصات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة

الأربعاء، 31 مايو 2023 02:00 ص

وزارة الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص

وزارة الصحة: توجيهات رئاسية بتقديم أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 م

وزير الصحة يلتقى سفير فرنسا لبحث مشروعات التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية

الأربعاء، 31 مايو 2023 10:30 ص

وزارة الصحة: 8.39% من وفيات أمراض القلب التاجية بسبب الدهون غير المشبعة

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة