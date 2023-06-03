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مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى

السبت، 03 يونيو 2023 03:30 م
مدارس الجيزة تعلن غدا نتائج طلاب الصف الثانى الثانوى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تعلن مدارس محافظة الجيزة غدا الأحد، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي، حسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأوضحت المديرية، أن النتائج سوف يتم إتاحتها للطلاب بشكل موحد على مستوى مدارس المحافظة، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
 
وأكدت المديرية حرصها على إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، وإتاحتها بلوحة الإعلانات داخل المدارس، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.
 
 
 
 
 

 

 


موعد اعلان نتيجة اولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي الجيزة

نتيجه اولى ثانوى الجيزة

نتيجه تانيه ثانوى الجيزة

نتيجة ثانية ثانوي الجيزة

نتيجة طلاب الصف الاول الثانوي في الجيزة

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