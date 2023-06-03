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التعليم: تسليم خطابات المراقبة للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة الاثنين

السبت، 03 يونيو 2023 09:29 م
التعليم: تسليم خطابات المراقبة للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة الاثنين وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة التي تبدأ يوم 12 يونيو المقبل ، وذلك بعد غد الاثنين الموافق 5 يونيو 2023.
 
كما تعلن الوزارة عن فتح باب قبول اعتذارات المعلمين، خلال الفترة من 6 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، عن المشاركة في أعمال الامتحانات بعد تسليمهم خطابات الندب في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.
 
وحددت الوزارة حالات يتم قبول الاعتذارات وهى: 
- قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.
- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.
- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.
- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.
- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار اصل خطاب الندب للزوجين.
- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.
- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.
- ندب لأعمال امتحانات أخرى.
- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.
- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.
- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.
- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.
- الحصول على إجازة بدون مرتب.
 
وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول اى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.
 

التربية والتعليم

المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

حالات قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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